محمود الخرابشة: زيارة أمير قطر للأردن تأتي في وقت دقيق

قال الدكتور محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق، إنّ زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للأردن كانت مجدولة سابقًا، ولكن التوقيت أكسبها اهتماما كبيرا، لأنها تأتي بعد 7 أيام تقريبا من العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة قادة حماس في الدوحة وبعد حوالي يومين من القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة.

وأضاف الخرباشة، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة أمير قطر للأردن لها أهمية استثنائية واستراتيجية لأنها تأتي في وقت دقيق تمر فيه المنطقة بمخاضات كبيرة وتشكل الزيارة أهمية بالغة من حيث التوقيت.

وتابع، أنّ تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقصف الإسرائيلي الذي تم على الدوحة والذي استهدف مباني تضم قيادات من حماس، أيضًا يأتي في ظرف مهم وظرف حاسم، لافتًا، إلى أنّ قمة الدوحة الطارئة لها أهميتها، إذ شارك فيها ملك الأردن وكان له كلمة واضحة وصريحة وجه بها الخطاب إلى الملوك والرؤساء والمسؤولين في الدول العربية والإسلامية لكي يكون هناك رد جريئ وحاسم على مجمل الأعمال التي قامت بها إسرائيل.

وذكر، أن إسرائيل قامت بمجموعة من الأعمال العبثية والاعتداءات على كثير من دول المنطقة لأنها لم تكتفِ بحرب الإبادة وحرب الإرهاب التي تمارسها والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بل نفذت اعتداءات على لبنان وعلى سوريا، وهو الآن يحتل جبل الشيخ ويحاول أن يوجد منطقة عازلة في الشمال في الجزء الجنوبي من سوريا، باعتبار أن هذا كما يدعي هذا الكيان يشكل أمنًا له، بالإضافة إلى ما قام به أيضًا إلى ضرب اليمن وقطر وإيران.

وأوضح، أن هذه الزيارة تأتي بوقت حساس وتشكل محطة مهمة ومفصلية في هذا الظرف، خاصة أن العلاقات الثنائية الأردنية القطرية علاقات طيبة، وهذا يستدعي توحيد المواقف تجاه جميع ما يجري في المنطقة، وأن تكون هنالك رسائل سياسية ورسائل استراتيجية يتم توجيهها من خلال هذه الزيارة لأن هذه الزيارة تؤكد على وحدة الموقف الأردني القطري في مواجهة الاعتداءات الصهيونية سواء كان على قطر أو التهديدات للأردن أو ما يجري في غزة وفي فلسطين أو الاعتداءات التي ذكرتها.

