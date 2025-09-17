عماد الدين حسين: توقيت زيارة أمير قطر للأردن يضفي بعدًا سياسيًا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للأردن كانت مجدولة سابقًا، وبالتالي كانت زيارة عادية جدًا، جوهرها هو العلاقات الثنائية واللجنة المشتركة بين البلدين، لكن الذي أكسبها هذا الاهتمام هو عنصر التوقيت، بعد حوالي نحو أسبوع من العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة قادة حماس في الدوحة، وبعد أقل حوالي يومين من القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في الدوحة ردًا على العدوان.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر الثاني، هو أن أي تنسيق عربي شيء مهم ومحوري، لكن القضية الجوهرية وهي كيف يمكن ترجمة هذا التعاون والتنسيق والبيانات والتطابق والتماهي بالرؤى إلى خطوات عملية على الأرض.

وواصل: "للأسف الشديد القمة الأخيرة كانت مهمة جدًا، قيلت فيها مواقف سياسية مهمة، وفيها نواة لعمل عربي مشترك، نتمنى أن يجد طريقه إلى التنفيذ قريبًا، لكن في نفس التوقيت إسرائيل تمارس عمليات إبادة ممنهجة وتدمير ممنهج لقطاع غزة وتهويد للضفة، وبالتالي ينبغي أن يتفق العرب أو يدرك القادة العرب أن هناك عملية ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية، الذي يتم اليوم حينما يتم إجبار 400 أو 300 ألف مواطن في غزة على الخروج من مدينة غزة والاتجاه جنوبًا".

وتابع، أنّ هذه خطوة في مسلسل التهجير، ليس شرطًا أن يكون عبر الأراضي المصرية، ولكن قد يتم دفع الفلسطينيين حالة من اليأس عبر البحر، أو مطارات، أو منافذ إسرائيلية داخلية، معبرا عن تمنيه بأن تتكرس كل الجهود القطرية الأردنية، الأردنية المصرية، المصرية القطرية، وكل ما سمعناه في القمة يجد طريق للتنفيذ ولو في الحد الأدنى.