أستاذ علوم سياسية: مصر ترفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الإصرار على اجتياح غزة وتهجير أهلها هو تنفيذ لأجندة إسرائيلية مدعومة من أمريكا، مشيرا إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى دعم أمريكي غير محدود لإسرائيل.

قال حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الوضع في غزة ينذر بخطر كبير في ظل الاجتياح البري الإسرائيلي وإجبار السكان على النزوح، مؤكدا أن ما يحدث يمثل إصرارا على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفض بشكل قاطع مخطط التهجير، مؤكدا أن الدولة المصرية والشعب المصري خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي.