تعرف على المكاتب البريدية بأسوان لصرف المعاشات خلال يومي الجمعة والسبت.. شاهد

ننشر عبر منصة " صدى البلد " المكاتب البريدية داخل محافظة أسوان ، والتى تقوم بصرف المعاشات خلال شهر أغسطس 2024 تيسيراً على السادة أرباب المعاشات وذلك أيام الجمعة والسبت 2/8/2024 و 3/8/2024 .

وكان قد عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعا حضره اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتور أيمن عبد الله مدير فرع التأمين الصحى ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن المهندس عصام يوسف مدير عام الدعم الفنى للفروع وذلك استعدادا للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول الاجتماع دراسة تخصيص موقع متميز يخدم أفرع الهيئات الثلاث للمنظومة وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، والهيئة العامة للرعاية الصحية ، وهيئة التأمين الصحى .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم التنسيق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالي 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى ، موضحاً بأن تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالجودة العالية للمواطن الأسواني تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي ، وهو ما نعمل على تنفيذه بتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية .

مكاتب البريد

المكاتب البريدية بأسوان

وكان قد شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ختام فعاليات ورشة العمل (جعل المدن قادرة على الصمود 2030) من أجل تعزيز المناخ الحضرى والقدرة على مواجهة الكوارث بمحافظة أسوان ، والتى نظمتها أمانة شئون إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث UNDRR (المكتب الإقليمى للدول العربية).

وخلال الفعاليات قدم اللواء إسماعيل كمال، الشكر للواء محمد حجازى وفريق العمل المعاون تقديراً لجهودهم المبذولة وحسن إدارة وتنظيم ورشة العمل على مدار 4 أيام ، مشيراً إلى أهمية قيام المتدربين بتحويل كافة المعلومات والأفكار التى تم اكتسابها خلال فعاليات الورشة إلى واقع ملموس ، ونقلها لزملائهم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

كما أكد الدكتور إسماعيل كمال على العمل بالتوازى لتنفيذ توصيات ورشة العمل ونتائجها بدقة وبشراكة مع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة مع العمل أيضاً على تدراك السلبيات وتعظيم الإيجابيات منها حتى تكون أسوان مدينة مستدامة قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل معها واحتوائها بالشكل المطلوب.

المكاتب البريدية بأسوان

المكاتب البريدية بأسوان