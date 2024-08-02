قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ قانون: إسرائيل وأمريكا تنشران الفساد بالمنطقة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال الدكتور بسام القواسمي أستاذ القانون العام، إن إسرائيل وأمريكا لا تحترمان مبادئ القانون الدولي وتنشران الفساد بالمنطقة. 

 

بعد اغتيـ ـالها إسماعيل هنية وفؤاد شكر.. أمريكا وبريطانيا تتخذان رد فعل قويًا ضد إسرائيل

رداً على اغتيـ ال هنية.. رئيس هيئة أركان إيران يتوعد بالانتقام من إسرائيل

وأضاف "القواسمي"، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية": "القانون الدولي واضح، فهو يحمي سيادة الدول، ويوجب احترامها"، مشددًا على أن أمريكا وإسرائيل تعيثان فسادا في لبنان واليمن والعراق وإيران وفلسطين.

 

وتابع أستاذ القانون الدولي: "لتطبيق القانون الدولي، يجب أن تكون هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن، فالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين مسؤولية المجلس والأمم المتحدة". 

 

وواصل: "ولكن، في ظل هذه التركيبة بمجلس الأمن، وبخاصة، في ظل تمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو بصفتها من الأعضاء الدائمين، فإنه يتم منع اتخاذ أي قرار بحق الدولة المعتدية".

نتنياهو يؤكد اغتيال محمد الضيف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البلاد "في مستوى عال جدًا من الجاهزية لأي سيناريو، سواء دفاعيًا أو هجوميًا" ووعد "بفرض ثمن باهظ جدًا لأي عمل عدواني ضدهم من أي جبهة".

 

وأضاف نتنياهو في بيان أنه "بعد أن قضينا على رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، جاء اليوم التأكيد النهائي على القضاء على رئيس أركان حماس محمد ضيف". 

 

وكان ضيف مسؤولاً عن هجوم السابع من أكتوبر وكذلك عن العديد من الهجمات القاتلة ضد مواطني إسرائيل وكان الرجل المطلوب الأول في إسرائيل لسنوات".

 

وأكد نتنياهو أن اغتيال الضيف "يؤكد مبدأ بسيط أسسناه: من يؤذينا نؤذيه".

 

إسرائيل أمريكا القانون القانون الدولي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

ترشيحاتنا

أولمبياد باريس.. منتخب مصر يلتقي النرويج في منافسات كرة اليد

الري في قلب "حياة كريمة" منذ 2019.. مشروعات عملاقة لتوفير المياه

منتخب مصر الأولمبي على موعد مع التاريخ في مواجهة باراجواي اليوم

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-