أستاذ قانون: إسرائيل وأمريكا تنشران الفساد بالمنطقة

قال الدكتور بسام القواسمي أستاذ القانون العام، إن إسرائيل وأمريكا لا تحترمان مبادئ القانون الدولي وتنشران الفساد بالمنطقة.

وأضاف "القواسمي"، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية": "القانون الدولي واضح، فهو يحمي سيادة الدول، ويوجب احترامها"، مشددًا على أن أمريكا وإسرائيل تعيثان فسادا في لبنان واليمن والعراق وإيران وفلسطين.

وتابع أستاذ القانون الدولي: "لتطبيق القانون الدولي، يجب أن تكون هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن، فالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين مسؤولية المجلس والأمم المتحدة".

وواصل: "ولكن، في ظل هذه التركيبة بمجلس الأمن، وبخاصة، في ظل تمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو بصفتها من الأعضاء الدائمين، فإنه يتم منع اتخاذ أي قرار بحق الدولة المعتدية".

نتنياهو يؤكد اغتيال محمد الضيف

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن البلاد "في مستوى عال جدًا من الجاهزية لأي سيناريو، سواء دفاعيًا أو هجوميًا" ووعد "بفرض ثمن باهظ جدًا لأي عمل عدواني ضدهم من أي جبهة".

وأضاف نتنياهو في بيان أنه "بعد أن قضينا على رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، جاء اليوم التأكيد النهائي على القضاء على رئيس أركان حماس محمد ضيف".

وكان ضيف مسؤولاً عن هجوم السابع من أكتوبر وكذلك عن العديد من الهجمات القاتلة ضد مواطني إسرائيل وكان الرجل المطلوب الأول في إسرائيل لسنوات".

وأكد نتنياهو أن اغتيال الضيف "يؤكد مبدأ بسيط أسسناه: من يؤذينا نؤذيه".