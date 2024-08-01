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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 15 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على مدرسة بغزة

صدى البلد

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ملجأ في الشجاعية، وسط قطاع غزة، إلى استشهاد ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، وإصابة العشرات. 

وأصابت الغارات مدرسة دلال المغربي، التي تم تحويلها إلى ملجأ للنازحين وسط الصراع المستمر، وفقا للدفاع المدني في غزة.

ووفقا لسي ن ان، أفاد الدفاع المدني في غزة بأن ثلاثة صواريخ أصابت مدرسة دلال المغربي، التي كانت تؤوي مئات المدنيين الذين يبحثون عن الأمان.

ووصف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، الهجوم بأنه استهدف موقعاً يتواجد فيه عدد كبير من المدنيين. وقال بصل: "هناك العديد من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض تلك المدرسة"، مضيفاً أن المبنى "دمر بالكامل".

أكد الجيش الإسرائيلي الهجوم، لكنه زعم أن حماس استخدمت المدرسة لإخفاء القادة والناشطين، والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من تأكيد قوات الاحتلال الإسرائيلية.

تظهر اللقطات التي حصلت عليها شبكة سي إن إن الفوضى التي أعقبت الهجوم، حيث اندفعت عربات تجرها الحمير لنقل الضحايا إلى المستشفى الأهلي المعمداني القريب. وتسلط اللقطات الضوء على الظروف القاسية، حيث غمر المستشفى بالجرحى والمتوفين.

وشهدت مدرسة دلال المغربي، التي تضررت بالفعل بسبب توغل عسكري إسرائيلي سابق، عودة السكان النازحين الذين قاموا ببناء ملاجئ مؤقتة هناك في محاولة يائسة للحصول على الأمان.

في حادث منفصل، أدت غارة جوية إسرائيلية في النصيرات، الواقعة أيضًا في وسط غزة، إلى استشهاد طفلين. تم نقل جثتيهما إلى مستشفى العودة، حيث أظهرت لقطات من شبكة سي إن إن المشاهد المؤلمة للأطفال المصابين بصدمة القذائف وهم يُنقلون عبر ممرات المنشأة الطبية، وسط صرخات عائلاتهم المؤلمة.

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