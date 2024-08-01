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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمبياد باريس.. دجوكوفيتش يكتب التاريخ بالتأهل لنصف نهائي التنس للمرة الرابعة

صدى البلد

نجح الصربي نوفاك دجوكوفيتش في التأهل الى نصف نهائي التنس في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

ويهذا التأهل أصبح دجوكوفيتش أول لاعب في التاريخ يتأهل الى نصف نهائي فردي التنس في الاولمبياد 4 مرات بعد فوزه على اليوناني تسيتسيباس بمجموعتين دون رد ( 6-3 , 7-6 ).

 

على جانب آخر، احتفلت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، في تقليد جديد على دورات الألعاب الأولمبية، ببطل السلاح المصري محمد السيد بحديقة الأبطال، في حدائق تروكاديرو، عند سفح برج إيفل، بحضور 10000 متفرج بساحة في الهواء الطلق وسط أجواء استثنائية في قلب باريس.

وقام البطل المصري بالسير في موكب مهيب متجها إلى برج إيفل الشهير، بين الجماهير التي احتفت به وشجعته طوال المسيرة، كما قام البطل بالتقاط الصور التذكارية مع الجماهير والإمضاء على التيشرتات، وسيتم بث الاحتفالية مرة اخرى على الشاشات الكبيرة لمنافسات النهائي الرئيسية اليوم.

وأعرب البطل المصري محمد السيد صاحب برونزية سلاح سيف المبارزة عن سعادته الغامرة بهذه الاحتفالية المهيبة التي أعطت له فرصة ثانية للاحتفال بالميدالية التي فاز بها وسط أجواء حماسية مبهرة.

وقال السيد: الحمد لله على هذه الميدالية الغالية وأتمنى إضافة ميدالية أخرى في منافسات الفرق مع المنتخب المصري غدا.

وأضاف السيد أن فرنسا تنظم دورة أولمبية استثنائية فكل التفاصيل بها إبداع من الصالة التي نخوض فيها المباريات وهي قصر تاريخي تحول إلى ملعب، إلى الاحتفال بالميدالية الأولمبية بهذه الطريقة الحماسية.

بالإضافة إلى حضور الرياضيين والبث المباشر على الشاشات الكبيرة لمنافسات النهائي الرئيسية من الألعاب، تشهد حديقة الأبطال عروضًا فنية عديدة إلى جانب أنشطة ثقافية متنوّعة.

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