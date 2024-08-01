ضبط 20 مخالفة خلال حملات على مخابز الفشن جنوب محافظة بني سويف

تواصل الإدارات والأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف حملاتها ومرورها الميداني التي تستهدف الرقابة على مستوى وجودة الخدمات الحيوية، وذلك تحت إشراف مباشر من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والذي يشدد على استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية في كل فترات اليوم (صباحًا ومساءً)، لانتظام الخدمة وتقديمها بالجودة المطلوبة، وتلافي السلبيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات وأوجه التقصير.



وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة بتنظيم حملة مكبرة"بدأت منذ الساعات الأولي من الصباح" على 16 مخبزاً بمركز ومدينة الفشن والتي شملت قرى (الفنت الشرقية والغربية، الوكيلية) بجانب عدد من مخابز مدينة الفشن، والتي أسفرت عن تحرير 20 محضراً لمخالفات تموينية متفاوته رصدتها لجان المتابعة، وتمثلت في نقص وزن الرغيف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم صرف بون للمواطنين، التصرف في جزء من الحصة، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، حيث تم تحرير تلك المحاضر والتنسيق مع التموين للسير في اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.

تأتي تلك الإجراءات المكثفة بهدف ضبط مستوى وجودة الخدمة المقدمة في قطاع التموين، خاصة المخابز البلدية، والتي تقدم سلعة مدعمة للمواطنين، وفي إطار الخطة المحكمة التي تنفذها محافظة بني سويف لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنافذ تقديم الخدمات والسلع المدعمة لإيصال الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما قامت اللجنة بزيارة لمتابعة منظومة العمل بمسشتفى الأمراض الصدرية بمدينة بني سويف ، حيث تم تفقد العديد من أقسام المستشفى، ومتابعة انتظام الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين، والإطلاع على سجلات الحضور والانصراف ومراجعة نشاط المستشفى خلال الفترة الماضية ، وتم إعداد تقرير شامل عن الزيارة.

يذكر أن تلك اللجان التي كلف بتوجيهها المحافظ، تتم تحت اشراف ومتابعة من مدير الإدارة العامة للمتابعة د. أشرف حماد، حيث يتم تنفيذ توجيهات المحافظ من خلال تشكيل فرق متابعة ميدانية من رؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العامة بديوان عام المحافظة.