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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات لم يسبق لها مثيل.. تسريبات جديدة لأقوى هواتف هواوي في 2024

بميزات لم يسبق لها
بميزات لم يسبق لها مثيل .. تسريبات جديدة لأقوى هواتف هواوي ف

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Huawei nova Flip القابل للطي فقد شاركت هواوي بالعديد من الإعلانات التشويقية خلال الساعات الماضية عن الحدث القادم لإطلاق هاتفها ، في 5 من أغسطس في السوق الصيني.

 هاتف nova Flip

وقد كشفت التسريبات وفقا لموقع  gsmarena على أن هاتف nova Flip يأتي بعدد من الإختيارات في الألوان لتشمل كلا من الأخضر، والأبيض، والأسود وذلك إلى جانب اللون الوردي.

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أشارت التسريبات أن هاتف nova Flip  قد يأتي بشاشة خارجية وبتصميم مستطيل، وذلك على عكس تصميم شاشة Pocket 2 المميزة والتي تأتي بتصميم دائري.

أما عن شاشة الهاتف فمن المقرر أن يأتي بشاشة LTPO OLED وبحجم 2.14 بوصة، وبمعدل تحديث 120Hz، ويأتي الهاتف بببطارية بقدرة 4400 mAh، وبتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

 هاتف  nova Flip

كما يدعم هذا الإصدار لرقاقة معالج من سلسلة Kirin 9000، وبذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وبسعة تخزين 1 تيرابايت.
 يأتي هاتف  nova Flip أيضا بإعدادات مزدوجة في الكاميرا الخلفية والتي تتميز بمستشعر رئيسي وبدقة 50 ميجا ميجا بيكسل، وبمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومن ميزات الهاتف أيضا أنه يأتي بكاميرا سيلفي وبدقة 32 ميجا بيكسل، ويتميز بسماكة  6.88مم، ووزن 195 جرام.

 يأتي هاتف nova Flip  بسعر يصل إلى حوالي 33600 جنيه أي ما يقارب 690 دولارًا أمريكيًا.

هاتف nova Flip هاتف Huawei nova Flip ذاكرة عشوائية كاميرا سيلفى الشحن السريع

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