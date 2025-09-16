أسورة الملك بسوسنس راحت فين؟.. زاهي حواس: سرقات الآثار تحدث في العالم

حالة من الغضب والتساؤلات يتناثرها بعض الآثريين ،على صفحات التواصل الاجتماعي لاختفاء أسورة ذهبية نادرة من المتحف المصرى بالتحرير، يقال إنها تعود للملك بسوسنس.



وفى إطار الكشف عن الحقائق ،تحدثنا مع عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس ليوضح بعض النقاط الهامة ،حول حقيقة واقعة سرقة أسورة الملك بسوسنس.

أسورة الملك بسوسنس



قال الدكتور زاهى حواس، إن الصورة المتداولة لسرقة أو اختفاء أسورة الملك بسوسنس ،ليست هي وإنما ماسرق أصغر أٍسورة للملك والتي تقع ضمن مجموعة مكونة من ثلاثة أخرين.



أوضح الدكتور زاهى في تصريح لـ"صدى البلد" ، الآثار يحدث بها سرقات في كافة أنحاء العالم ،وليس المتحف المصرى بالتحرير فقط ،أبرزها سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطان يالعام الماضي.

شدد حواس بضرورة إنتظار إنتهاء تحقيقات النيابة العامة ،للوقوف على حقيقة وملبسات واقعة الاختفاء أو سرقة أصغر قطعة من أسورة الملك بسوسنس.

يذكر أن الملك بسوسنس يعود تاريخة لـ الأسرة 21 وحكم مصر من تانيس في محافظة الشرقية ،وله دور تاريخي في حماية حدود مصر وتأمينها ضد أي هجمات خارجية.

ويشتهر الملك بسوسنس ،بكنوزة الرائعة والتي اكتشفاها الفرنسي بيير مونيته عام 1940 ، وأغلب كنوزة صنعت من الفضة.