على رأسها مقابر بناة الأهرامات.. مساعدة زاهي حواس تكشف تفاصيل هامة عن كتاب عالم الآثار المصري الكبير

أكدت ستيفانيا سوفرا مساعدة الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار والمصريات الكبير، أنه منذ عدة سنوات اكدت على زاهي حواس بضرورة ان يؤلف كتاب عن حياته، مشيرة إلى أنه خلال فترة كوفيد وجد الوقت المناسب لبداية تأليف الكتاب وهو كتاب ملئ بتفاصيل هامة عن حياته.

وقالت ستيفانيا سوفرا، خلال لقاء لها لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن أكثر شئ شيق في كتاب زاهي حواس، هو الإكتشافات، والتي كان على رأسها مقابر بناه الأهرامات، والتي تمكنا من معرفة الكثير عن من قاموا ببناء الاهرامات إضافة إلى وجود قصص شيقة عن حياته.

وتابعت مساعدة عالم المصريات الكبير زاهي حواس، أنه أصبحت عالمة مصريات خاصة أنه منذ صغري شاهدت وثائقيات مما جلعنلي أحب الحضارة المصرية وعملت في القاهرة وانجذبت للاثار المصرية وقصتها.