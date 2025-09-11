بسبب فيديو.. فنان شهير في قبضة الشرطة

قال شعبان سعيد المحامى بالنقض، والمستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، إنه تم تلقى اتصالا من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة واقعة القبض على الممثل محمد فاروق شيبا وتقديم الدفاع اللازم.

تعود الواقعة لانتشار مقطع فيديو على أحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعى التابعة لأحد الممثلين، والذى ادعى ناشره أنه توجه إلى السجل المدنى لتجديد بطاقة الرقم القومي، لكنه تفاجأ بوجود غرامة مالية بسبب وفاة صاحب البطاقة منذ ثلاثة أشهر.



كشف حقيقة المقطع المتداول بعد ضبط ناشره ومصوره

وبعد التحقيقات تبين عدم صحة هذه الادعاءات، حيث تم ضبط ناشر الفيديو المقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، والذى أفاد بأن المقطع تمثيلى ويعتمد على محاكاة صوتية لفيديو سابق تم نشره فى وقت سابق، وأنه نشره على حسابه الشخصى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2FPbUTMRq7CfE&h=AT1TR5OPDJVzG0aFKFEZNwHbjjjKqbuj_XsGIOP2Vckoabim-0BvAcXvMp9ZN_RK-CmpDAU68Sr46cOm47Bv349sNZQnHkm4iEPmei_vqg0Xn-dVpEa6yTPNEOXCZhM&s=1