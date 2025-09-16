مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة صرح عالمي يدعم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تعد صرحا عالميا جديدا يضاف لما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبري تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وانطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تضع التنمية العمرانية المستدامة والتعليم المتقدم في مقدمة اولوياتها .

واضاف مدبولي أن مصر حققت في السنوات الاخيرة انجازات بارزة في مجال العمران انعكست في مشروعات كبري أعلن عنها الرئيس السيسي وعملت الحكومة على تنفيذها ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر العاصمة الادارية الجديدة التي تعد نموذج للمدن الذكية والمستدامة ومدينة العلمين الجديدة التي أصبحت وجهة حضارية وسياحية عالمية حديثة علي ساحل البحر المتوسط وإعادة إحياء القاهرة التاريخية للحفاظ للتراث المعماري والعمراني الفريد.

وتابع مدبولي أن اطلاق الاكاديمية ياتي متسق تمام مع السردية الوطنية لتنمية الاقتصادية لأن التنمية في مصر مبنية علي السياسات الداعمة لنمو والتشغيل و جذب الاستثمارت يتطلب إنشاء بنية من العمران .

وأشار إلى أن الأكاديمية ليست للعمارة فقط وإنما تضيف جهد بحثي عبر إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران لتكون منارة للعلم والابداع ومنصة للحوار والشراكة مع الجامعات الدولية والقطاع الخاص وتدعم أهداف النمو والتشغيل وتعزز مكانة مصر دوليا .