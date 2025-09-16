قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة صرح عالمي يدعم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة

محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران تعد صرحا عالميا جديدا يضاف لما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبري تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وانطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تضع التنمية العمرانية المستدامة والتعليم المتقدم في مقدمة اولوياتها .

واضاف مدبولي أن مصر حققت في السنوات الاخيرة انجازات بارزة في مجال العمران انعكست في مشروعات كبري أعلن عنها الرئيس السيسي وعملت الحكومة على تنفيذها ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر العاصمة الادارية الجديدة التي تعد نموذج للمدن الذكية والمستدامة ومدينة العلمين الجديدة التي أصبحت وجهة حضارية وسياحية عالمية حديثة علي ساحل البحر المتوسط  وإعادة إحياء القاهرة التاريخية للحفاظ للتراث المعماري والعمراني الفريد.

وتابع مدبولي أن اطلاق الاكاديمية ياتي متسق تمام مع السردية الوطنية لتنمية الاقتصادية لأن التنمية في مصر مبنية علي  السياسات الداعمة لنمو والتشغيل و جذب الاستثمارت يتطلب إنشاء بنية من العمران .

وأشار إلى أن الأكاديمية ليست للعمارة فقط وإنما تضيف جهد بحثي عبر إنشاء الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران لتكون منارة للعلم والابداع ومنصة للحوار والشراكة مع الجامعات الدولية والقطاع الخاص وتدعم أهداف النمو والتشغيل وتعزز مكانة مصر دوليا .

