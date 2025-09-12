منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها .. ماذا قالت؟

أعلن الملحن سامر أبو طالب طليق الفنانةرنا سماحة خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعي هبة زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ، وذلك بعد انفصالها عنها ٨ أشهر.

وفى اول تعليق لـ رنا سماحة ، كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، معلقة: “مرة واحد متجوز واحدة عرفي راح خطبها” ، وتوقع العديد من جمهورها انها نقصد الحديث عن طليقها بشكل غير مباشر.

وكانت تحدثت رنا سماحة فى لقاء مع صدي البلد عن كواليس انفصالها عن زوجها ، قالت رنا سماحة: ان الزواج بينهما لم يتم بناءا عن قصة حب كما تداول بل كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية لذلك قرروا الزواج والذى استمر لمدة ٥ سنوات وتم الإنفصال بسبب عدم الإتفاق بينهما ولم تتعرض للعنف او الإهانة كما تداول ولكنها خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال بسبب الضغوط النفسية التى تعرضت لها.

