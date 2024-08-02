المصاب الرابع يلحق بزملائه الـ 3 المنتجين في حادث طريق الضبعة

توفى منذ قليل متأثرا بإصابته الشخص الرابع الذى أصيب فى الحادث الذى وقع امس الخميس بمحور الضبعة وأسفر عن الحادث مصرع 3 منتجين .

توفى تامر فتحي بمستشفى العلمين ليلحق بزملائه المنتجين الثلاثة والذين لقوا مصرعهم في الحادث

كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتعرض سيارة للانقلاب واشتعال النيران بها وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث ورجال الأمن .

واستقبلت مستشفى الضبعة 3 جثث باسم حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال وفتحي إسماعيل كما استقبلت المستشفى المصاب تامر فتحي، إثر تعرضهم لحادث مروري أليم على طريق الضبعة.

تم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح