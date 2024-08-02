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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار، اليوم  بعد تحرك أمس، وفق آخر تحديث في البنوك الحكومية والخاصة خاصة أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، وهما بنكي الأهلي ومصر.

يأتي ذلك في غضون موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر في اجتماعه الإثنين 29 يوليو 2024.

920 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 920 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء أمس الأول  30- 7-2024 من 33 بنكًا، بفائدة 27.75%.

الدولار

ويعتبر الدولار متراجعا عن أعلى قيمة سجلها هذا العام، وتشير آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية، إلى أنه متراجعا بنحو 2.13 جنيه من أعلى سعر سجله وهو 50.85 جنيه في مارس الماضي، إذ سجل اليوم 48.72 جنيه.

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14 مليار دولار 

وكان مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

ولفت المصدر إلى أنه بالتوازى مع التراجع الكبير فى مستويات الدين الخارجى لمصر.. سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022 . 

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.62  جنيه للشراء و 48.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

 سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يهتم البعض بالبحث عنه عبر محرك جوجل، ولكن هو نفس السعر المعلن من البنوك ، حيث انهارت السوق السوداء بعد قرار من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، بتوحيد سعر الصرف بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة، وأصبح الدولار متوفر في الجهاز المصرفي لكل من يطلبه، ومتاح لكل من يريد أن يورده للبنك بسعر مناسب.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 48.62 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  48.62  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 48.62  جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  48.62  جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويبحث الملايين عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ويعتبر هاما بالنسبة للملايين، وخاصة أصحاب الأعمال ومنهم التجار ورجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديث.

انتهاء أزمة الدولار

وفي وقت ليس ببعيد، كشف محللو بنك أوف أمريكا توقعات مبشرة بانتهاء أزمة الدولار في مصر، متوقعين ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 بالسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب

تثبيت أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري أعلن في بيان رسمي تثبيت أسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس 18-7-2024 ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب

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