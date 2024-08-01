سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 1-8-2024

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الخميس 1 اغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 48.50 جنيه

سعر البيع: 48.64 جنيه

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه



سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 48.53 جنيه

سعر البيع: 48.63 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.62 جنيه

سعر البيع: 48.72 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه