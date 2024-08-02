شوبير يزف مفاجأة سارة لجمهور بيراميدز

زف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة سارة لجمهور بيراميدز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :‏تم التجديد لإدارة بيراميدز الحالية بالكامل.

علي الجانب الاخر قرر مسئولو نادي بيراميدز تجديد عقد لاعبه رمضان صبحي لمدة موسمين خاصة وأن اللاعب وافق على ذلك لعدم رغبته في الرحيل عن النادي.

جاء ذلك بعد رفع الإيقاف عن رمضان صبحي بسبب المنشطات حيث تأكدت براءته رغم وجود تلاعب في العينة ومن ثم تم إيقافه لحين حسم موقفه.

وأعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تبرئة رمضان صبحي جناح منتخب مصر ونادي بيراميدز من الاتهام بتعمد إفساد عينة المنشطات الخاصة به خلال إحدى مباريات فريقه.

وقال بيان رسمي صادر عن المنظمة المصرية :" تلقينا قرار لجنة الاستماع التابعة للمنظمة في قضية رمضان صبحي مساء الثلاثاء بشأن ارتكابه مخالفتين بموجب المادة 2.2 و2.5 من القواعد المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف:" واجه رمضان صبحي اتهامات بمخالفتين هما استخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة، والتلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من عملية الكشف عن المنشطات، بناء على تقرير معمل برشلونة والذي نص على "اكتشاف غير نمطي".

وأكد لجنة الاستماع أن قرار المنظمة بفرض الإيقاف المؤقت الإجباري على اللاعب كان موافقا للقواعد المنصوص عليها في القواعد المصرية لمكافحة المنشطات.

وقررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشكل رسمي تبرئة رمضان صبحي من أي اتهامات في هذه القضية وعدم فرض أي عقوبة ضده مع رفع الإيقاف المؤقت الإجباري ضد اللاعب كما تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز بالقرار النهائي بهذه الواقعة.