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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم Deadpool & Wolverine يحقق 600 مليون دولار في أسبوع

Deadpool & Wolverine
Deadpool & Wolverine

تصاعدت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي عقب طرحه في السينمات المصرية والعالمية، وحقق أرقاما قياسية. 

بلغت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine في السينمات العالمية حوالي 600 مليون دولار في نهاية أسبوع عرضه الأول، منهم حوالي 300 مليون مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي. 

فيلم Deadpool & Wolverine الذي يشارك في بطولته هيو جاكمان مع صديقه ريان رينولدز، تدور أحداثه حول تعاون وولفرين وديدبول لهزيمة عدو مشترك بعد فترة خيبات متكررة، وأقيم العرض الخاص له منذ ساعات بحضور أبطاله.

كشف هيو جاكمان أنه قبل دوره في فيلم Deadpool & Wolverine الجديد من إنتاج شركة مارفل دون إخبار وكيل أعماله، حيث تحدث  في أحدث مقابلة معه عن كيف جاءت الفكرة المركزية للفيلم، والتى ترى أن النجم العالمى رايان رينولدز يجتمع مجددًا مع جاكمان بعد فيلم X-Men Origins: Wolverine لعام 2009، "مثل صاعقة البرق" بينما كان يقود السيارة.

ويعد فيلم Deadpool and Wolverine الفيلم الأكثر انتظارًا هذا العام، حيث قال مخرجه شون ليفى إن الفيلم أخذ منعطفًا 360 درجة بعد دخول هيو جاكمان، وأضاف المخرج أنه يجرى محادثات مع رايان رينولدز للتفكير فى أفكار للجزء الثالث.

فيلم Deadpool & Wolverine الذي يشارك في بطولته كل من إيما كورين، ليزلي أوجامز، جينيفر جارنر، وآرون ستانفورد وغيرهم. 

قصة فيلم The Wolverine مأخوذة من سلسلة كتب الكوميكس الشهيرة، وهو أحد أشهر شخصيات عالم X-Men، ويقوم بتمثيلها هيو جاكمان، وقد عرض الفيلم الأول في عام 2009 بعد نجاح ثلاثية الرجال إكس والتي حققت إيرادات وصلت إلى 1.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وقد ساعد النجاح في أن تستمر السلسلة بفيلم X-Men: First Class في عام 2011.

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