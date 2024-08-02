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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كمننا .. محمد فؤاد يشعل فقرته في حفل كاسيت 90 بمهرجان العلمين

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تألق الفنان محمد فؤاد في فقرته الغنائية بحفل كاسيت 90 التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين. 

وافتتح محمد فؤاد حفلته بأغنيته الشهيرة “كمننا"، وقدم عدد من أعماله أبرزها “يا أصلي”، الحب الحقيقي، وغيرها. 

ويجمع حفل “كاسيت التسعينات” ، كلا من النجوم: حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد فؤاد وخالد عجاج وهشام عباس، على مسرح «يو أرينا».

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

حفل كاسيت 90 الشركة المتحدة ايهاب توفيق حميد الشاعرى الفنان محمد فؤاد

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