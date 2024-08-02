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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط كمية من الحشيش والماريجوانا مع راكبين أجانب في مطار الغردقة.. صور

صور من الضبطية
صور من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الجمرك من ضبط محاولتي تهريب كمية من تهريب مخدرة الحشيش والماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من  مطار بلجيكا الدولي اشتبه مصطفي حسن مأمور اللجنة الجمركية في راكبة فرنسية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة أحمد عابدين مأمور الفحص تحت إشراف أحمد جمال رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وتم تكليف عمر قرشى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من  مطار سويسرا اشتبه محمد محمود فاوي مأمور اللجنة الجمركية في راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة رضوان ابو القاسم تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وقام مهند سامى نائب مدير الإدارة بتكليف محمود عبدالرافع مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من جوهر الحشيش المخدر .

وقام بالجرد والتحريز أحمد محمد فايد ومحمود عبدالرافع محمد و البحيري رأفت بحضور هاني عبدالحافظ وعبد المحسن عبده بالأمن الجمركي .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى ٥٢ و٥٣ لسنة ٢٠٢٤ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

 

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