قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

صدى البلد

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزًا على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 32 من«دوري نايل» على استاد القاهرة الدولي، والذي شهد توارد أنباء عن حدوث أزمة بين كهربا ومدربه السويسري مارسيل كولر.

txt

فدائي جديد في الطريق.. من هو الفلسطيني عمر فرج مهاجم الأهلي المحتمل وقيمة الصفقة؟

txt

من يفوز بالصفقة؟.. ناديان أوروبيان يتنافسان على ضم نجم الأهلي

الأهلي يقترب من حسم الدوري

اقترب فريق الأهلي، خطوة أخرى من الفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف أحرزه وسام أبوعلي في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

الأهلي والبنك الأهلي 

وترددت أنباء عقب المباراة، عن حدوث أزمة بين اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ومدرب الفريق السويسري مارسيل كولر، بسبب اعتراض كهربا على عدم المشاركة في أحداث اللقاء، وهو ما أغضب المدرب السويسري.

txt

قوة المرأة المصرية.. القصة الكاملة لمشاركة اللاعبة ندى حافظ بالأولمبياد أثناء الحمل

txt

مركز متأخر| محمد صلاح ضمن قائمة أصحاب أعلى أجر في العالم..ورونالدو يحلق منفردا

أزمة كهربا وكولر

رصدت الكاميرات داخل ستاد القاهرة الدولي، أزمة محمود كهربا ومارسيل كولر قبل المباراة وأثناء المواجهة وبعدها، وكانت البداية في عدم نزول محمود كهربا لعمليات الإحماء مع لاعبي النادي الأهلي وتأخر اللاعب لمدة 15 دقيقة، وكانت هناك علامات غضب على وجه مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب ما حدث وتواجد كهربا بعد ذلك.

أزمة كهربا 

استمرت الأزمة بعد نهاية الشوط الأول وفور إطلاق صافرة النهاية وخروج جميع اللاعبين، رفض محمود كهرب الخروج مع لاعبي الأهلي للتواجد في غرفة الملابس للراحة بين الشوطين، ولكن تم حل الأزمة سريعا من أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وذهب معهم كهربا حتى لا تتفاقم الأزمة.

txt

بعد فترة مناورات|المغربي يحيى عطية الله بقميص الأهلي.. وبند خطير في التعاقد

txt

أطالب حسام حسن بنظرة عادلة| ميدو يعود للملاعب في سن الـ41..وهذا هو ناديه

كهربا يصر على إثارة الجدل

خلال مجريات الشوط الثاني طلب مارسيل كولر من محمود كهربا التسخين من أجل المشاركة في المباراة، وظهرت علامات الحزن والغضب على وجه اللاعب أثناء الإحماء ولم يشارك في المباراة أيضا رغم التسخين.

كهربا 

وبعد نهاية المباراة، كان هناك تبديل لبدلاء الأهلي وهو تدريب متبع لكل من لم يشارك في المباراة وهو تدريب خفيف، وشارك كهربا في التدريب ولكن ظهرت عليه علامات الحزن وكان يتدرب بكسل شديد.

محمود كهربا 

ومع خروج كهربا من ستاد القاهرة الدولي ظهرت عليه ملامح الحزن والغضب بسبب عدم المشاركة في المباراة وخرج من ستاد القاهرة وسط حزن شديد.

txt

بكفالة 10 آلاف جنيه .. إخلاء سبيل البلوجر المتهمة بتسهيل الدعــ.ارة وخدش الحياء

txt

مهرجان العلمين وعصفورين بحجر| أحيا الجمال على ساحل المتوسط .. وأعاد الطرب إلى سهرات المحروسة

حقيقة أزمة كهربا مع مارسيل كولر

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، حقيقة أزمة اللاعب محمود كهربا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري كولر، وذلك بعد تداول أنباء عن وجود خلافات بينهما عقب مباراة البنك الأهلي.

كولر وكهربا 

وأكد المصدر، أن كهربا شارك بشكل طبيعي في مران اللاعبين المستبعدين من المباراة، ولم يبدِ أي ردود فعل سلبية.

تأخر 15 دقيقة أثار كهربا أزمة جديدة أزمة جديدة مع كولر البنك الاهلي النادي الأهلي استاد القاهرة الدولي دوري نايل مارسيل كولر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد ..نجوم الفن يودعون جثامين المنتجين الثلاثة بالبكاء والدموع في جنازة شعبية ضحايا حادث العلمين بكفر الزيات ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

انهيار ياسمين عبد العزيز في جنازة المنتج حسام شوقي وأحمد العوضي بجانبها

بعد توقعات ارتفاع سعر عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.. شعبة الذهب ترد

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بعد تدهور حالته .. وفاة المنتج تامر فتحي الناجي من حادث الضبعة

بعد وفاه المنتجين الثلاثة..استمرار نزيف الاسفلت بمحور الضبعة بمصرع 3 وإصابة 4

قلبه لم يتحمل..تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المنتج تامر فتحي ضحية حادث الضبعة

ترشيحاتنا

الإعدام عقوبة البلطجة في هذه الحالة طبقا للقانون..تعرف عليها

30 جنيهاً |تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع بعد قرار الحكومة.. والبيض مفاجأة

النقل تُطلق أتوبيسات فاخرة لتوصيل الركاب من القاهرة والإسكندرية للعلمين|إليك المواعيد والتفاصيل

نقيب المهن التمثيلية يشارك في تشييع جثامين المنتجين الثلاثة ضحايا حادث الضبعة..صور

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يشاركان في جنازة منتجين المتحدة ضحايا حادث الضبعة..صور

توهجات شمسية قوية تتسبب في قطع الكهرباء بعدد من الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد فستانها الأخير المثير للجدل.. أغرب 5 إطلالات لـ هند عاكف

تأخر 15 دقيقة.. هل أثار كهربا أزمة جديدة مع كولر بعد عدم مشاركته أمام البنك الأهلي؟

بالجلابية الصعيدي والشال الفلسطيني.. ويجز يشعل حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-