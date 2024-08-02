مدير معهد فلسطين للأمن القومي: الشرق الأوسط لا يتحمل حربا جديدة

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الشرق الأوسط لا يتحمل حرب جديدة، لأن الحرب الإقليمية القادمة ستكون مدمرة على كل الأطراف، بالتالي الموقف الدولي والإقليمي لا يريد حربا إقليمية، ومن بين سطور خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أمس يتبين أنه لا يريد أن يوسع الحرب، ولكنه يريد الاستمرار في معركة استنزاف.

وأضاف "الشروف"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يحسم، لأنه فشل في نظرية الحسم والردع، بالتالي يريد بدلا من النصر المطلق إلى النصر الكافي، بحيث يستطيع أن يقضي على القوة المسلحة للمقاومة فقط لا غير، لأنه يعرف بشكل جيد أنه لا يستطيع القضاء على حركة حماس لأنها عقيدة وفكر.

وأشار إلى أن "نتنياهو" يرغب من خلال عمليات الاغتيالات زيادة شعبيته وتوحيد كل الأحزاب والقوى خلفه، كما أنه وحد أمريكا، حيث حصل بعد مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن له أمس على الدعم الكافي إذا تعرضت إسرائيل لأي اعتداء من أي دول جهة كانت.