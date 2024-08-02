خلال تبادل أسرى بين روسيا والغرب..إطلاق سراح مراسل وول جورنال وبول ويلان

عاد الصحفي الأمريكي ومراسل صحيفة وول جورنال ستريت إيفان غيرشكوفيتش وجندي البحرية الأمريكي السابق بول ويلان إلى الولايات المتحدة، بعد ساعات من إطلاق سراحه من الاعتقال الروسي في أكبر عملية تبادل للأسرى بين البلدين منذ الحرب الباردة.

وقال البيت الأبيض إنه تفاوض بشأن التجارة مع روسيا وألمانيا وثلاث دول أخرى، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وشملت الصفقة، التي تم التفاوض عليها سرا لأكثر من عام، 24 سجينا - 16 انتقلوا من روسيا إلى الغرب وثمانية أعيدوا إلى روسيا من الغرب.

وقالت الحكومة الألمانية إن من بينهم فاديم كراسيكوف، المدان بقتل معارض منفي في برلين.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق ووصفه بأنه 'إنجاز في مجال الدبلوماسية والصداقة وأشاد بحلفاء واشنطن على قراراتهم الجريئة والشجاعة.

واستقبل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الأمريكيين المفرج عنهم غيرشكوفيتش وويلان والصحفي ألسو كورماشيفا، بالإضافة إلى المنشق الروسي البريطاني المقيم في الولايات المتحدة فلاديمير كارا مورزا، لدى وصولهم إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، قبل منتصف الليل بقليل (04:00 بتوقيت جرينتش).