أبرز مواجهات البعثة المصرية في أولمبياد 2024 القادمة بالألعاب المختلفة.. تفاصيل

تحدث الكاتب الصحفي كريم فؤاد ومراسل قناة صدى البلد من فرنسا عن تفاصيل المبارايات القادمة للبعثة المصرية في أولمبياد 2024

وقال كريم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن البعثة المصرية تشهد مواجهات قوية خاصة على مستوى الجماعي، حيث يواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره باراجواي في دور ربع النهائي.

وأوضح أن أبزر تلك المواجهات اللاعبين، تكون في الكرة الطائرة والقدم، متابعا: لدينا فرص حصد ميدالية جديدة لمصر في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وأشار إلى أن المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماع دائم مع اللاعبين المصريين لحثهم على حصد الميداليات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

واسترسل: رسالة الحث شملت المل وبخاصة بعد حصد أول برونزية لمصر في لعبة السلاح لصالح محمد السيد.

وتابع: منتخب مصر لكرة اليد أحرج نظيره الفرنسي طيلة المباراة، وتمكنت فرنسا من خطف نقطة ثمينة حافظت على آمالها في عدم الخروج المبكر من البطولة.

ولفت إلى أن منتخب مصر لكرة اليد لم يتأثر بالمساندة القوية والتواجد الكبير من قبل الجماهير الفرنسية لمؤازرة منتخب الديوك.