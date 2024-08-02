خبير سياحي: العلمين الجديدة دعوة للاستثمار الفندقي لما بها من إمكانيات| فيديو

قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الأداء واستقبال السياح، حيث تشهد الغرف السياحية في العلمين إقبالًا ملحوظًا.



دعوة للاستثمار الفندقي

وأضاف “هزاع” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن العلمين الجديدة تعد دعوة للاستثمار الفندقي، متابعًا أن مطار العلمين يستقبل طيرانا من كافة الدول ومقام على أعلى مستوى.

وأشار الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن العلمين وفرت أكثر من 50 ألف فرصة عمل، مضيفًا أن الدولة وضعت استراتيجية لزيادة عدد الفنادق والذي سيساهم في زيادة فرص العمل بشكل كبير وملحوظ.