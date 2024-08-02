إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى 40 دولة بسبب التهديدات الأمنية

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين من السفر إلى حوالي 40 دولة تم تصنيفها على مستوى تهديد متوسط ​​أو مرتفع.

وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل ، دعا المجلس في أماكن أخرى إلى اتخاذ احتياطات إضافية، بما في ذلك تجنب إظهار الهوية الإسرائيلية أو اليهودية، قبل الرد الإيراني المتوقع إلى عدة اغتيالات في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال المجلس: “في أعقاب الأحداث الأخيرة، أعلنت إيران وحزب الله وحماس عن نيتها الانتقام لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الوحدة الاستراتيجية لحزب الله فؤاد شكر”. في بيان نشر على الإنترنت باللغتين الإنجليزية والعبرية.



واغتالت إسرائيل فؤاد شكر يوم الثلاثاء، بعد أيام من هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 12 شابا في بلدة مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان.

واغتالت إسرائيل هنية بعد ساعات فقط في طهران، رغم أنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.



وأشار مجلس الأمن القومي إلى أنه “من الممكن أن تنتقم إيران ووكلاؤها، ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، مثل السفارات والمعابد اليهودية ومراكز الجالية اليهودية، وما إلى ذلك”، مشيرًا إلى أن مؤسسات مثل “منازل حباد ومطاعم الكوشر والشركات الإسرائيلية” هي “أهداف مفضلة للفصائل الإرهابية”.

وكانت إيران ووكلاؤها قد استهدفوا في السابق مؤسسات يهودية بهجمات إرهابية في الخارج، بما في ذلك تفجير مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 1994، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300

وأوصى المجلس الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة البلدان ذات تنبيهات السفر من المستوى 3 أو 4 “بإعادة النظر بجدية” في خططهم، بينما يتوخى الإسرائيليون في “جميع الوجهات الأخرى” الحذر الإضافي.

وأوصى المجلس الإسرائيليين الذين يخططون لزيارة البلدان ذات تنبيهات السفر من المستوى 3 أو 4 “بإعادة النظر بجدية” في خططهم، بينما يتوخى الإسرائيليون في “جميع الوجهات الأخرى” الحذر الإضافي.

وقال المجلس إن إجراءات الحماية تشمل “البقاء في حالة تأهب في الأماكن العامة … وتجنب إظهار علامات هويتك الإسرائيلية أو اليهودية علنًا، وتجنب الأحداث الكبيرة التي لا تؤمنها السلطات المحلية والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات”.