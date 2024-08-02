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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نداء هام من الشؤون الدينية في الحرمين إلى المعتمرين| تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي

 وجهت الشؤون الدينية في الحرمين  المعتمرين إلى تعظيم ⁧‎يوم الجمعة⁩ والتحلي بآدابه والتزام سننه ومراعاة حرمة المكان والزمان.

وحثت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي في رسائل توجيهية وإرشادية للزائرين ‎يوم الجمعة؛ على ضرورة تحقيق التوحيد في الأقوال والأفعال، واجتناب المخالفات العقدية، ومراعاة آداب زيارة المسجد النبوي، وتعظيم حق النبي ﷺ؛ من التوقير وخفض الصوت، واتباع هديه ﷺ في سائر الأعمال، والابتعاد عن البدع والمحدثات..

كما دعت  الزائرين إلى الانشغال بالذكر والعبادة، وتحقيق البيئة الخاشعة، وعدم الانشغال بالجوال والتصوير، وعدم المزاحمة لا سيما في الروضة الشريفة، وعند السلام على الرسول الكريم محمد ﷺ، ومراعاة الأمن والسلامة، وتطبيق الأنظمة، والتعاون مع رجال الأمن، ومنظومة العمل الدينية.

وحثت الزائرين على الاستفادة من الدروس العلمية، والحلقات القرآنية، والبرامج الإثرائية الدينية المقامة بالمسجد النبوي. 

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