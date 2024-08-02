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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القابضة للمياه والصرف تناقش المشاريع المشتركة مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية

صدى البلد

استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفدًا من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين والدوليين لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتحقيق التنمية المستدامة

وقال المهندس ممدوح رسلان أن عقد الشراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وغيرها من الجهات المانحة، يساهم فى رفع كفاءة وفعالية منظومة مياه الشرب، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مشاريع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، مؤكدًا أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية يعكس إلتزام الشركة القابضة بتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتمثل الوكالة الفرنسية للتنمية أحد الممولين الرئيسيين لمشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP1)، وحاليًا يشاركون في تمويل برنامج (IWSP2) الذي يُنفذ في أربع محافظات في صعيد مصر: (المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا)، بقيمة تمويل تصل إلى 57 مليون يورو. ويشارك في هذا البرنامج مجموعة من شركاء التنمية البارزين، من بينهم بنك التعمير الألماني (KFW)، والإتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) (EU)، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO)، وبنك الإستثمار الأوروبي (EIB).

وخلال الزيارة، ناقش الجانبان تقدم الأعمال والتحديات التي تواجه المشروع، كما تم التركيز على أهمية أولوية استخدام المبالغ المرصودة لهذا البرنامج، خاصة مع إقتراب موعد إنتهاء التمويل. وقد أبدى وفد الوكالة الفرنسية إهتمامًا كبيرًا بالتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة وفق الخطط الزمنية المحددة.

كما تم التطرق إلى المشروعات المستقبلية وسبل تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة، حيث أعرب الوفد عن استعدادهم لتمويل مشاريع جديدة في مصر، مع الإشارة إلى تعاونهم الحالي مع شركة صرف الإسكندرية.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد على قوة الشراكات الدولية التي تسعى مصر لتعزيزها في مجال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وحرص الدولة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

خدمات المياة و الصرف الصحي المنيا أسيوط سوهاج

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