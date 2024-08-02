المنوفية: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

تلقى اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وذلك خلال شهر يوليو الجاري .

أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن قيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وعضوية جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

أسفرت عن تحرير 22 محضر وضبط ما يقرب من 3 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 22 يوليو ، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.