إيران تنتقد جهل الاتحاد الأوروبي بتحركات إسرائيل في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني، خلال محادثة هاتفية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن جهل الاتحاد الأوروبي بتحركات جيش الاحتلال في الشرق الأوسط يدفع إسرائيل إلى مزيد من الخطوات العدوانية.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية، فقد انتقد باقري دول الاتحاد الأوروبي التي تتجاهل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والغارات الإسرائيلية على اليمن ولبنان، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.



وفي وقت سابق، قال رئيس وزارة الاستخبارات الإيرانية، إسماعيل الخطيب، إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لقتل هنية.



يذكر أن هنية اغتيل في طهران أمس الأول الأربعاء بعد ساعات قليلة من لقائه بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وحضوره تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتسبب مقتل هنية في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وأعلن خامنئي الثأر من إسرائيل متهما إياها باغتيال هنية.