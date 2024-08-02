سعد الصغير يستضيف المطرب محمود العمدة في سعد مولعها نار

يحل اليوم الجمعة المطرب محمود العمدة صاحب مهرجان الدنيا شمال، ضيفا على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير على قناة الشمس، في الساعة العاشرة مساءا، وقدم عدد من الأغاني لنجوم الزمن الجميل .

ويستضيف سعد الصغير خلال البرنامج فقرات إنسانية وتقديم لهم المساعدات، وأعرب سعد الصغير، عن سعادته بتحقيق البرنامج نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويوعد جمهوره بتقديم عدد من المفاجآت خلال الحلقات والمواسم المقبلة.

وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية “يابت يلا”، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.

وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير “أصحي .. فوق” و”هتجوز” ” ويابت يلا” و”شكرا يا عم” ، و”ولعة” و”بسم الله” و”الليلة حلوه”، و “ادلع يا عريس” و”الحنطور” و”العنب”، و “عسل أبيض”.

أعمال سعد الصغير

وكانت آخر أعمال سعد الصغير مسرحية “كازانوفا”، وهى من بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، ساندى على، وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدى الميرغنى وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجى، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.