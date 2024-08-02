إدراج إنشاء مركز لعلاج الكلى بالأقصر في خطة العام المالي المقبل

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بالدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في مقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر.

وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للمهندس عبدالمطلب عماره على توليه هذا المنصب كمحافظ للأقصر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين.

شهد اللقاء مناقشة التطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، تقدم محافظ الأقصر، بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقي خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، واعتبار ملف صحة المواطن من أولويات خطط الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت محافظ الأقصر ، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض محافظ الأقصر، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين خاصة بمركز الزينية لعدم ربط الوحدات الصحية علي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمركز.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي أن استكمال مجمع الأقصر الطبي سيحل ٧٠٪؜ من المشكلات الحالية بالمنظومة، وأشار إلي مقترح بإنشاء مركز لعلاج الكلي بالأقصر يتم ادراجه في خطة العام المالي المقبل.



حضر اللقاء كلا من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر، د .هانى راشد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة، د. امير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، د.احمد حماد مستشار لرئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير الاداره العامة للمكتب الفنى، واللواء شريف بلال مساعد المدير التنفيذى للشؤون الهندسية والمشروعات، د.احمد البرعى رئيس اقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الأقصر،

د.احمد حماد نائب مدير فرع الأقصر.



عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر يبلغ ٨٦.١٨% من اجمالي عدد المواطنين بالمحافظة.