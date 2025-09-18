«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها اليوم الخميس، تخفيض "سعر الفائدة الرئيسي" وجميع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، أي ما يعادل ربع نقطة مئوية.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي الأردني ، فقد جاء هذا القرار، الذي يُعمل به اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في ضوء متابعة "المركزي" لتطورات المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، وبهدف تحفيز الائتمان المحلي ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.



كما أكد البنك المركزي استمراره في دراسة ومتابعة كافة التطورات الاقتصادية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الشامل في المملكة.