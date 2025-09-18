البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم

في جولة ميدانية لرصد أسعار السمك بالأسواق المحلية، عرض برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا تفصيليًا يكشف خلاله حركة الأسعار في الأسواق المصرية اليوم الخميس.

ووفقا للجولة، قال أحد التجار: “سعر البلطي ب100 جنيها، و120 جنيها للشوي، و260 جنيها للبوري المشوي، و400 جنيها سعر السمك الفيليه، و500 جنيها للجبمري، و700 للجمبري الكبير”.

وتابع: “سعر السمك المكرونة ب220 جنيها، و300 جنيه سعر الكابوريا، و600 جنيها للسالمون، و260 جنيها للوت"، لافتا إلى أن السمك البلطي هو أكثر أنواع السمك إقبالا من الناس، نظرا لسعره.