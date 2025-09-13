افتكاسة جديدة .. طريقة عمل السمك بالعنب الاحمر والصوص الأخضر| شاهد شكله

يعد السمك بالعنب من الاختراعات الجديدة لعمل البلطي بمذاق شهي ومميز وشكل يجذب الأطفال والكبار.

نعرض لكم طريقة عمل السمك بالعنب من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زى السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير السمك بالعنب



1 سمكة بلطي كبيرة منظف

2 كوب عصير عنب أحمر

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

للصوص:

½ كوب عصير بقدونس طازج

ملعقة كبيرة خل

½ ملعقة صغيرة صويا صوص

رشة ثوم بودرة

رشة كركم

ملعقة صغيرة بذور كراوية مطحونة

ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة عمل السمك بالعنب

انقعي السمكة في وعاء به عصير العنب وغطيها واتركيها جانبا مع التقليب بين الحين والأخر .

سخّني الزيت فى طاسة صغيرة ثم أضيفي الثوم والكراوية ثم عصير البقدونس والخل والعسل.



قلبيهم جيدًا واتركيها تغلي على نار هادئة لمدة 3–5 دقائق حتى تصبح ثقيلة واتركيها جانبا.

اخرجي السمكة من وعاء عصير العنب ورشي عليها الملح والفلفل الأسود والكمون ثم ادهنها بزيت الزيتون.



ضعي السمكة على شواية ساخنة أو فى الرف الأوسط فى الفرن ويترك حتى يتغير لونها ثم اقلبيها على الجهة الأخرى حتى اكتمال النضج.

قدمى السمك بالعنب مع الصوص الأخضر بجانب الأرز أو الخبز والمقبلات المفضلة وبالهنا والشفا.