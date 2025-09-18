قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس

ماجدة بدوى

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بشأن كيفية التعامل مع لعبة “روبلوكس” المنتشرة بين الأطفال والمراهقين، والتي تشهد إقبالًا واسعًا دون وجود رقابة كافية أو توعية مناسبة، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على سلوكيات النشء وأخلاقهم وقيمهم المجتمعية.

وتسائل النائب : ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة للرقابة على الألعاب الإلكترونية المنتشرة بين الأطفال مثل “روبلوكس”؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من المخاطر الأخلاقية والسلوكية التي قد تتضمنها هذه الألعاب (مثل العنف، أو نشر قيم غريبة عن مجتمعنا)؟ وهل توجد خطة قومية للتوعية الرقمية تستهدف أولياء الأمور لمساعدتهم في متابعة وحماية أبنائهم أثناء استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية؟


كما تساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : ما هى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع مزودي الخدمة لرصد المحتوى الضار وحجب أي أجزاء غير ملائمة داخل هذه الألعاب؟ ولماذا لا يتم دمج التربية الرقمية ضمن المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا لدى الأطفال؟ مطالباً إطلاق حملة توعية قومية مشتركة بين وزارات (التعليم – الاتصالات – الشباب) تستهدف الأسر والأطفال حول مخاطر الألعاب الإلكترونية مع وضع ضوابط تشريعية لإلزام الشركات المطورة للألعاب الإلكترونية بآليات حماية الطفل (مثل تقييد المحادثات المفتوحة، أو فلترة المحتوى).

كما طالب النائب السيد شمس الدين بإنشاء خط ساخن أو منصة إلكترونية للإبلاغ عن أي محتوى ضار أو غير مناسب يظهر داخل الألعاب وإدراج برامج تدريبية للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين حول السلامة الرقمية لمتابعة سلوك الطلاب مع دراسة إمكانية إنتاج ألعاب بديلة محلية تعزز الهوية والقيم الإيجابية لدى الأطفال، تكون منافسة وجاذبة‫ لعبة موضحاً أن روبلوكس (Roblox) ليست مجرد لعبة تقليدية، بل هي منصة افتراضية عالمية تضم ملايين الألعاب التي يصممها المستخدمون، ويقبل عليها الأطفال والمراهقون بشكل واسع في مصر والعالم.
ورغم ما توفره من مساحة إبداعية وتعليمية عبر تصميم الألعاب والتفاعل الاجتماعي، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر متعددة على سلوكيات الأطفال وقيمهم، وذلك من خلال وجود محادثات مفتوحة بين اللاعبين قد تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو استدراج من غرباء ، و احتواء بعض الألعاب الفرعية على مظاهر عنف أو إيحاءات لا تتناسب مع أعمار الأطفال ، ونظام الشراء الداخلي (Robux) الذي قد يؤدي إلى استنزاف أموال الأسر دون وعي الأطفال ، و التأثير السلبي على التحصيل الدراسي والصحة النفسية نتيجة الإدمان على اللعب لفترات طويلة.

مؤكداً أنه على ذلك فإن التعامل مع “روبلوكس” وأمثالها لم يعد مجرد قضية ترفيهية، بل أصبح قضية أمن قومي وسلوك مجتمعي تستدعي تدخلًا تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا لحماية الأطفال وضمان سلامتهم الرقمية

