بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
مصروفات المدارس 2026 | ادفعها الآن إلكترونيا بالرقم القومي عبر هذه الوسائل
افتعل أزمة مع الأهلي وساهم في صفقة بنزيما.. من هو وكيل إمام عاشور؟
استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين.. مستريح المطاعم يواجه هذه العقوبة
رشا عوني

يتابع المواطنون يومياً أسعار الدواجن وتحديداً سعر الفراخ البيضاء اليوم باعتبارها الأكثر إقبالاً من المواطنين، وتشهد أسعار الفراخ اليوم الخميس استقراراً ملحوظاً نتيجة انخفاض أسعار الدواجن مؤخراً بالأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن لتجار الجملة 61 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 61 و73 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس

كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن حوالي 115 جنيهًا لتجار الجملة، فيما ارتفع السعر للمستهلك ليصل إلى 125 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ الأمهات اليوم

سجل الكيلو في البورصة حوالي 60 جنيهًا للجملة، بينما بلغ السعر للمستهلك نحو 70 جنيهًا للكيلو

أسعار الفراخ الساسو اليوم

ووصل سعر الفراخ الساسو لتجار الجملة نحو 88 جنيهًا، بينما وصل السعر للمستهلك إلى حوالي 98 جنيهًا للكيلو.

سعر البانيه اليوم الخميس

أما بالنسبة لـ سعر البانيه اليوم الخميس باعتباره الأكثر شراءً وطلباً في الأسواق، فتراوح سعر كيلو البانيه مابين 190 إلى 220 جنيه حسب المنطقة.

اسعار الفراخ والبيض اليوم 

أسعار البيض اليوم 

 

  • سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 138 جنيه جملة ، و148 جنيه للمستهلك
  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم : 150 جنيه جملة ، و160 جنيه للمستهلك
  • سعر كرتونة البيض البلدي اليوم : 142 جنيه جملة ، و152 للمستهلك . 

هل تنخفض أسعار الدواجن قريباً؟

وحول أسعار الدواجن في مصر، أ:كد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، أن هناك توقعات بتراجع أسعار الدواجن الحية بين 55 و 61 جنيهاً للكيلو في المزرعة، على أن تصل للمستهلك إلى 71 جنيهاً كحد أقصى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى ضعف الإقبال على شراء الدواجن، وتراجع أسعار العلف وسط دخول موسم المدارس الذي يعد عاملاً إضافياً في استقرار الأسعار.

اكتفاء ذاتي بالسوق

مشيرا الى أن هناك حالياً وفرة في المعروض من الدواجن، بزيادة تصل إلى نحو 15% عن حجم الطلب، وهو ما يعكس وجود اكتفاء ذاتي بالسوق المحلي، يساعد على الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للمواطن.

سبب انخفاض سعر الدواجن

من ناحية أخري ، قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إن أسعار الكتاكيت شهدت هبوطًا غير مسبوق، حيث انخفض السعر من 55 جنيهًا إلى 20 جنيهًا فقط، بنسبة انخفاض تجاوزت 60%. هذا الانخفاض الكبير ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على سعر كيلو الدواجن في الأسواق.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر البانيه اليوم سعر كرتونة البيض انخفاض اسعار الفراخ اسعار الدواجن اليوم

