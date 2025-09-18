قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا

أكدت مصادر مطلعة، أن بعضًا من أكبر الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا جرى تسريحهم من مناصبهم في الأيام القليلة الماضية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سوريا مع الإدارة المركزية في دمشق.

ووفق تقارير غربية ، فإن هؤلاء الدبلوماسيون الذين عملوا في منصة سوريا الإقليمية - البعثة الأمريكية الفعلية إلى البلاد ومقرها في إسطنبول - كانوا يرفعون تقاريرهم إلى توماس بارّاك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ومستشار الرئيس دونالد ترامب وصديقه منذ فترة طويلة.

ويُشار إلى أن بارّاك، الذي تم تعيينه في مايو الماضي، قاد تحولًا في السياسة الإقليمية بدعم دولة سورية موحدة تحت قيادة أحمد الشرع الذي تولى السلطة بعد تقدم خاطف للمعارضة والإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي.

وأشار مصدر دبلوماسي أمريكي، إلى إن بعض الموظفين في منصة سوريا الإقليمية أُبلغوا بانتهاء مهماتهم في إطار إعادة تنظيم الفريق.



وبيًن المصدر أن رحيل هؤلاء لن يؤثر في السياسة الأمريكية في سوريا، وأن قرار الاستغناء عنهم لم يكن بسبب خلافات بشأن السياسة بين الموظفين وبرّاك أو البيت الأبيض.

ونبهت المصادر إلى أن هذه التحركات كانت مفاجِئة وغير طوعية، وأنها حدثت الأسبوع الماضي.

وعلق مسؤول في الخارجية الأمريكية بالقول، إن الوزارة لا تعلق على قرارات تتعلق بالموظفين أو إعادة التنظيم الإداري.

وسيواصل الموظفون الأساسيون العاملون على القضايا المتعلقة بسوريا العمل من مواقع متعددة".