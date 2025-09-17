رايتس واتش تتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان جنوب سوريا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء القوات الإسرائيلية بتهجير سكان جنوب سوريا بالقوة، والتي طالبت إسرائيل بجعلها منزوعة السلاح في إطار اتفاق أمني جديد تسعى سوريا إلى إبرامه معها.

ونقل البيان عن الجيش الإسرائيلي زعمه إنه يعمل في جنوب سوريا "لحماية الإسرائيليين" وأن أنشطته "وفقا للقانون الدولي".

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان، "إن القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024 ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد السكان، بما في ذلك التهجير القسري، وهو ما يشكل جريمة حرب".

وشنت إسرائيل أيضا مئات الغارات الجوية على أهداف في سوريا ونفذت توغلات في عمق الجنوب على الرغم من فتح محادثات مع السلطات المؤقتة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن "القوات الإسرائيلية استولت على منازل وهدمت منازل، ومنعت السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم وسبل عيشهم، واحتجزت السكان تعسفيا ونقلتهم إلى إسرائيل".

وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إنها أجرت مقابلات مع السكان، وراجعت الصور، وحللت صور الأقمار الصناعية للتحقق من صحة الروايات.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، قال التلفزيون السوري الرسمي إن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة رجال من قرى داخل المنطقة العازلة وقربها في محافظة القنيطرة الجنوبية "خلال عملية مداهمة وتفتيش... استهدفت عددا من المنازل".