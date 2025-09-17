بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أكد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر أن الشعب الفلسطيني في غزة لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة مجبرا بالقوة على النزوح مرة أخرى عن أرضه.

وقال بابا الفاتيكان في تصريحات له: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإيجاد حل تفاوضي واحترام كامل للقانون الإنساني الدولي.

في وقت سابق ؛ أكد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القصر الرسولي بالفاتيكان ، ضرورة استئناف المفاوضات بشكل عاجل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن حل الدولتين يمثل الخيار الوحيد لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووفق بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تناول اللقاء الوضع المأساوي في غزة حيث تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا أوقعت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 64 ألف شهيد و161 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن آلاف المفقودين والنازحين، ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين.

وشدد البابا والفريق المشارك في المحادثات، ومن بينهم الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة الفاتيكان، على أهمية احترام القانون الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، والإفراج عن جميع الرهائن، مؤكدين أن التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يمكن تحقيقها إلا عبر حل الدولتين.