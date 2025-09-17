موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها

استقال جيري جرينفيلد، الشريك المؤسس لشركة بن آند جيري، والذي ساهم اسمه في تشكيل العلامة التجارية الشهيرة، بعدما تعمق الخلاف مع الشركة الأم يونيليفر بشأن موقفها من حرب الإبادة في غزة.

في رسالة مفتوحة موجهة إلى مجتمع بن آند جيري، والتي شاركها شريكه بن كوهين على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الأربعاء، قال جرينفيلد إن الشركة التي تتخذ من فيرمونت مقراً لها فقدت استقلاليتها منذ أن قلصت يونيليفر نشاطها الاجتماعي.

اشتبكت يونيليفر وبن آند جيري منذ عام 2021، عندما قالت شركة Chubby Hubby إنها ستوقف المبيعات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، رفعت العلامة التجارية دعوى قضائية ضد شركتها الأم بشأن جهود لإسكاتها ووصفت الصراع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، وهو موقف نادر لشركة أمريكية كبرى.

قال جرينفيلد إنه لم يعد بإمكانه "بضمير مرتاح" الاستمرار في العمل لدى شركة "أسكتتها" شركة يونيليفر، على الرغم من اتفاقية الاندماج التي تهدف إلى حماية الرسالة الاجتماعية للعلامة التجارية.

وكتب في الرسالة: "كان هذا الاستقلال موجودًا إلى حد كبير بسبب اتفاقية الاندماج الفريدة التي تفاوضنا عليها أنا وبن مع يونيليفر".

وقال متحدث باسم شركة ماجنوم التابعة لشركة يونيليفر، إن الشركة "لا تتفق مع وجهة نظر جرينفيلد".