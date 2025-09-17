حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة



أكد مصدر بحماس أن كتائب القسام أجرت تنقلات لرهائن إسرائيليين حفاظا على حياتهم ، مشيرا إلى أن القسام تنقلوا مع الرهائن لعدة أماكن في مدينة غزة .

وذكر مصدر بحماس في تصريحات صحفية أن الرهائن يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الهجوم على مدينة غزة .

فيما اتهمت حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بترويج "أكاذيب مكشوفة" بشأن استخدام المقاومة الفلسطينية للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تهدف إلى "تبرير الجرائم البشعة" التي يرتكبها بحق المدنيين.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن الاحتلال يسعى من خلال هذه المزاعم الملفقة إلى تغطية تدميره الممنهج للبنية التحتية في مدينة غزة، تمامًا كما فعل سابقًا في رفح وخان يونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".

كما نفت حماس مزاعم الاحتلال بمنع المدنيين من مغادرة مدينة غزة، ووصفتها بأنها "محاولة تضليل مفضوحة" لإخفاء "إصراره على ارتكاب المجازر الوحشية بحق السكان العزل"، بحسب ماذكر البيان.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال بلغ 106، بينهم 91 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، وسط استمرار القصف العنيف للأحياء السكنية والمرافق المدنية.

وفي الداخل الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام عبرية بخروج تظاهرات جديدة في القدس، حيث انطلقت مسيرة باتجاه مقر الحكومة للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والعمل الفوري على إعادة الرهائن.