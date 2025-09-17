قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة

حماس
حماس
محمود نوفل


أكد مصدر بحماس أن كتائب القسام أجرت تنقلات لرهائن إسرائيليين حفاظا على حياتهم ، مشيرا إلى أن القسام  تنقلوا مع الرهائن لعدة أماكن في مدينة غزة .

وذكر مصدر بحماس في تصريحات صحفية أن الرهائن يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة الهجوم على مدينة غزة .

فيما اتهمت حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي بترويج "أكاذيب مكشوفة" بشأن استخدام المقاومة الفلسطينية للأبراج السكنية في مدينة غزة لأغراض عسكرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات تهدف إلى "تبرير الجرائم البشعة" التي يرتكبها بحق المدنيين.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن الاحتلال يسعى من خلال هذه المزاعم الملفقة إلى تغطية تدميره الممنهج للبنية التحتية في مدينة غزة، تمامًا كما فعل سابقًا في رفح وخان يونس وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا".

كما نفت حماس مزاعم الاحتلال بمنع المدنيين من مغادرة مدينة غزة، ووصفتها بأنها "محاولة تضليل مفضوحة" لإخفاء "إصراره على ارتكاب المجازر الوحشية بحق السكان العزل"، بحسب ماذكر البيان.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال بلغ 106، بينهم 91 شهيدًا في مدينة غزة وحدها، وسط استمرار القصف العنيف للأحياء السكنية والمرافق المدنية.

وفي الداخل الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام عبرية بخروج تظاهرات جديدة في القدس، حيث انطلقت مسيرة باتجاه مقر الحكومة للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والعمل الفوري على إعادة الرهائن.

حماس غزة رهائن الاحتلال جيش الاحتلال الهجوم علي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

بالصور

أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساءً

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد