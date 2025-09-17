قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة ثلاثة أطفال ينحدرون من بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي ، جراء انفجار لغم أثناء عملهم بالزراعة في منطقة محجة بريف درعا.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي، في وقت سابق ، توغلا عسكرياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل، وانتهت باختطاف شاب من سكان البلدة.

وذكر موقع "تلفزيون سوريا" ، أن الرتل العسكري الإسرائيلي، الذي ضم أكثر من عشر آليات، بقي داخل البلدة لساعات قبل أن ينسحب بعد تنفيذ العملية.

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة صيصون بمنطقة حوض اليرموك، غربي محافظة درعا، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن 18 آلية عسكرية إسرائيلية توزعت في منطقتين داخل حوض اليرموك، حيث تمركزت 12 آلية في وسط بلدة صيصون، في حين انتشرت 6 آليات في منطقة سرية جملة الواقعة على حافة الوادي.

وأضافت الشبكة أن القوات نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في البلدة بحجة البحث عن أسلحة، دون تسجيل أي حالات اعتقال.

سوريا ريف دير الزور إنفجار لغم ريف درعا قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل

الأوقاف تطلق مبادرة "صحح مفاهيمك".. الأحد المقبل

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

الدكتور أسامة الجندي خلال الفعاليات التحضيرية للقمة الدولية

أسامة الجندي: الحوار بين الأديان الطريق لصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة

بالصور

ماء منقوع بالفواكه.. سر بسيط لخسارة الوزن وتحسين الصحة

ديتوكس
ديتوكس
ديتوكس

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد