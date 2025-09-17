سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات

أفادت وسائل إعلام سورية بإصابة ثلاثة أطفال ينحدرون من بلدة الكبر بريف دير الزور الغربي ، جراء انفجار لغم أثناء عملهم بالزراعة في منطقة محجة بريف درعا.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي، في وقت سابق ، توغلا عسكرياً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدداً من المنازل، وانتهت باختطاف شاب من سكان البلدة.

وذكر موقع "تلفزيون سوريا" ، أن الرتل العسكري الإسرائيلي، الذي ضم أكثر من عشر آليات، بقي داخل البلدة لساعات قبل أن ينسحب بعد تنفيذ العملية.

كما توغلت قوة عسكرية إسرائيلية في بلدة صيصون بمنطقة حوض اليرموك، غربي محافظة درعا، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المنازل.

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن 18 آلية عسكرية إسرائيلية توزعت في منطقتين داخل حوض اليرموك، حيث تمركزت 12 آلية في وسط بلدة صيصون، في حين انتشرت 6 آليات في منطقة سرية جملة الواقعة على حافة الوادي.

وأضافت الشبكة أن القوات نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في البلدة بحجة البحث عن أسلحة، دون تسجيل أي حالات اعتقال.