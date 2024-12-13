أبومسلم: أفشة الأفضل لقيادة الأهلي أمام باتشوكا.. وأتوقع تألق الشحات

حذر أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء، من الكرات الثابتة في مباراة باتشوكا في بطولة كاس التحدي، المقرر لها مساء السبت القادم بقطر.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الجيل الحالي حقق العديد من البطولات وتخطى الجيل الذي كان يتواجد مع مانويل جوزيه، ومتفائل من تركيز اللاعبين والحالة الموجودين عليها".

وتابع:" أري أن كولر لن يجري تغييرات كثيرة، والأفضل مشاركة أكرم توفيق في نصف الملعب، وباتشوكا فريق دفاعي ويلعب على المرتدة بشكل سريع".

وأكمل:" أحذر لاعبي الأهلي من الكرات الثابتة، وعندنا مشكلة فيها، ودخل مرمي الفريق في الفترة الأخيرة العديد من المباريات من الكرات الثابتة".

وواصل:" مدرب بوتافوجو، لم يحترم باتشوكا ومنح بعض اللاعبين راحة من أجل الاستعدادا لمواجهة ريال مدريد ووصله رسالة للاعبين أنهم سيحققون الفوز".

وأردف:" لاعبيو باتشوكا أقوى في المعدلات البدنية وسيلعبون ضغط عالي على الأهلي، ويجب أن يكون تركيز لاعبي الأهلي في مباراة السبت ونسيبان مواجهة ريال مدريد"

وعن الجمهور قال:" استقبال الفريق في قطر ليس غريب على جماهير الأهلي، وهما رقم واحد وأتمنى تواجدهم بقوة في المدرجات والتشجيع بقوة للاعبين من أجل مساعدتهم ".

وعن التشكيل قال:" محمد الشناوي في حراسة المرمي، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله، وفي حالة رغبة كولر في الدفاع عليه الاعتماد على خالد عبدالفتاح، أم لو أراد الهجوم فالأفضل عمر كمال".

وأكمل:" في الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وأفشة، في وسط الملعب وأفشة يستطيع التحكم في المباراة وعنده من الخبرات ما يمكنه من التحكم في سير المباراة، وإمام عاشور يمتاز بالأداء الفردية ولاعبي باتشوكا أقوي، وفي الهجوم طاهر والشحات ووسام أبوعلي".

وواصل:" الأهلي قادر على الهجوم أمام باتشوكا أول المباراة، وأتوقع تألق حسين الشحات "المونديالي"، وأتوقع فوز الألي 1-0، ويسجل الهدف الشحات أو وسام أبوعلي، وأتمنة التوفيق لأفشة في المباراة خاصة وأنه فايق".

وأتم:" أي فريق مصري يشارك في بطولة يمثل مصر، وأي لاعب سابق أو مسئول لا يريد تشجيع الأهلي في البطولة عليه أن يذكر رأيه بعيدًا عن الشاشة حتى لا تحدث مشاحنات بين الجماهير، ويجب أن تكون مسئول عن كلمتك".