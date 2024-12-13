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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

ينقصنا نهائي كأس العالم للأندية.. كواليس جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسعى لرفع راية الكرة المصرية، في المباراة القادمة أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس التحدي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": الأهلي يسعي لرفع راية الكرة المصرية أمام باتشوكا والتأهل لنهائي بطولة الإنتركونتيننتال، والمباراة تحتاج 11 مقاتل في الملعب وآلاف المقاتلين في المدرجات".

وتابع: "الانتصارات تجعل كل شئ في عيون الجماهير جميلة وحلوة، والأهلي صاحب التاريخ الأكبر من باتشوكا، ويستطيع الانتصار على أرض عربية وأمام جماهيره".

وأوضح أن الجمهور في المباريات الهامة مثل دي يكون اللاعب رقم 1 وليس 12، وكولر طلب من الجمهور شئ واحد فقط وهو التشجيع وبقوة".

وأردف: "كابتن محمود الخطيب، قعد مع اللاعبين وقال لهم حققنا كل شئ وينقصنا فقط التأهل لنهائي كأس العالم".

الخطيب الاهلي محمد شبانه

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