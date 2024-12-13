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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

والد طالبة العبور المتوفاة : مكنتش تعبانة .. ونصيبها تموت كده

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري
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قال والد الطالبة صباح وليد بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الإسكان العائلي في العبور والتي راحت ضحية على يد زميلتها بذات المدرسة إن ابنته كانت طيبة ومسالمة. 


وأضاف والد الطالبة أن ابنته كانت بتدرب كيك بوكسينج ونصيبها تموت كده، فالطالبة المتسببة في الواقعة كانت دائمة التنمر عليها وتسببت في إيذائها نفسيا. 


وتابع الأب قائلا: قبل الواقعة بيومين حدثت مشادة بين ابنتي والطالبة زميلتها بسبب تنمرها، وبعد انتهاء اليوم الدراسي تعدت الفتاة بالضرب على ابنتي ودفعتها حتى سقطت جثة هامدة، وبطالب بحق بنتي.


وأمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة بالصف الأول الاعدادى لقيت مصرعها بعد دفع زمليتها لها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.


وشهدت مدينة العبور وفاة الطالبة "صباح وليد" متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها إلى الأرض فسقطت ولقيت مصرعها عقب الإنتهاء من اليوم الدراسى.


تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور بورود بلاغ بمصرع طالبة إثر ارتطامها بمادة صلبة اودت بحياتها.


وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطالبة "صباح وليد عثمان" تبلغ من العمر 14 عام، تدرس بالصف الأول الإعدادي، اثر دفعها من قبل صديقة لها بالدراسة وتدعى "م" مما ادى الي ارتطام المجنى عليها بمادة صلبة ادت الي وفاتها في الحال.


كما تبين ان المجني عليها كانت تعاني بشكل متكرر من التنمر من صديقتها ودفعتها فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها.


تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة.

القليوبية بنها الأجهزة الأمنية

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