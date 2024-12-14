أوقاف أسوان تطلق القافلة الدعوية الكبرى بإدارة كوم أمبو

شهدت مديرية أوقاف أسوان إطلاق القافلة الدعوية الكبرى، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بإدارة إقليت التابعة لمركز كوم أمبو، وذلك بحضور الشيخ سمير محمد خليل، وكيل وزارة أوقاف أسوان، والشيخ محمود مصطفى، مدير إدارة أوقاف أسوان أول .

وتسعى وزارة الأوقاف لتحقيق رسالتها في نشر القيم الإنسانية وتعزيز التوعية الدينية في جميع المحافظات.

وتطلق وزارة الأوقاف، قوافل دعوية كبرى كل جمع تشمل قوافل دعوية كبرى، تشمل أداء خطب الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتتوزع القوافل على عدد من المحافظات والمساجد.

هذا وتواصل مديرية أوقاف أسوان برعاية فضيلة الشيخ سمير محمد خليل، مدير المديرية، تنظيم فعاليات المسابقة المحلية للقرآن الكريم

وذلك من خلال لجنة الاختيار فضيلة الدكتور محمود عبد الرحيم، مدير شئون الإدارات، وفضيلة الشيخ محمد محمود الرفاعي، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم.

بينما تشهد مقارئ الجمهور التى تقوم بتنظيمها مديرية الأوقاف بأسوان داخل المساجد إقبالًا مميزًا، حيث تمت تلاوة آيات من القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية، حيث يأتى هذا النشاط ضمن الجهود المستمرة لوزارة الأوقاف فى نشر الوعى الدينى وتشجيع التدبر فى آيات الله.

وأشاد الشيخ محمود الرفاعى، رئيس قسم شئون القرآن بالمديرية، بحرص الأئمة على أداء مقارئ الجمهور، وحرص الرواد على الاستفادة من هذه اللقاءات القرآنية، حيث إن مثل هذه الأنشطة تسهم فى بناء مجتمع متماسك ومتمسك بالقيم الإسلامية.

فيما أوضح الشيخ سمير محمد خليل، مدير مديرية الاوقاف بأسوان، أن المديرية حريصة على تنفيذ خطة الوزارة وستواصل تنظيم المقارئ بشكل دورى لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والتعلم، ويأتى ذلك فى إطار تعزيز روحانية المجتمع وتقوية الصلة بالقرآن الكريم.

هذا وفى أجواء روحانية وبعد افتتاح مسجد الروضة بقرية المويسات، عقد اللقاء الأسبوعى للطفل ضمن البرنامج التثقيفي الذي يهدف إلى تنمية القيم الأخلاقية وتعزيز المعرفة الدينية لدى الأطفال.