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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

18 ديسمبر نظر دعوى قضائية أقامها رضا عبد العال ضد قناة فضائية

رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمد عبدالله
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تنظر المحكمة الاقتصادية  بجلسة 18 ديسمبر المقبل أولى جلسات دعوي فى القضية المرفوعة من كابتن رضا عبد العال ضد قناة فضائية والإعلامى تامر أمين ، القضية التى أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجة "آخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وجاري إيداع تقريره.


تفاصيل الدعوى

عندما اتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعاً من البرنامج كدليل على ادعاءاته وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس ، محامى القناة ،الذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.

تامر امين رضا عبد العال المحكمة الاقتصادية قناة فضائية

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