نائب بالشيوخ : برنامج الطروحات يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضخمة

اعتبر النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي برنامج شديد الأهمية ويستكمل خطوات الاصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الذي يشمل طرح 10 شركات في البورصة المصرية خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هناك العديد من الأهداف لبرنامج الأطروحات في مقدمتها جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما يعزز التدفقات الاستثمارية ويدعم الشفافية داخل السوق المصري، وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، ما يسهم في تحسين الحوكمة. مضيفا: أن زيادة الشركات المدرجة في البورصة المصرية يعزز نشاط السوق المالي، ويشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر سواء كانوا محلين او اجانب.

ورفض عضو مجلس الشيوخ، اعتبار برنامج الأطروحات بيع لأصول الدولة وشركاتها الكبرى وبنوكها ومطاراتها. قائلا: انها شائعات سافرة ومختلقة وكاذبة، فالهدف الرئيسي ضخ أموال واستثمارات داخل هذه الكيانات والحفاظ عليها بعيدا عن الخسارة وتطويرها على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف محسن، أن جزء كبيرا من نجاح برنامج الاطروحات يعتمد على الطرح التدريجي، وتنظيم حملات ترويجية دولية لجذب المستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز ضريبية للمشاركين في الاكتتابات الجديدة، واختيار التوقيت المناسب لكل شركة او بنك على حدة.

واختتم النائب احمد محسن، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الأهمية، وتواصل خطوات الاصلاح الاقتصادي يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية لتبسيط إجراءات الاستثمار، وضمان استقرار السياسات الاقتصادية. قائلا: إن الاقتصاد الوطني يعيش حالة اقتصادية ممتازة، واستطاع تخطي أزمات حادة مثل الأحداث التي أثرت على إيرادات قناة السويس وغيرها.